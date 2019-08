Mäßige Bilanz in Käfertal

Mannheim.Nach den vielen guten Ergebnissen in der Hallenrunde hat es bei den Bundesliga-Faustballern des TV Käfertal in der Freiluft-Saison Licht und Schatten gegeben. Mit Rang vier nach der Vorrunde gelang der Mannschaft von Trainer Leo Goth zwar der vorzeitige Klassenerhalt, nach zwei DM-Medaillen unter dem Hallendach blieb dem TVK ein Spitzenplatz aber verwehrt.

„In den entscheidenden Momenten hat uns einfach der Punch gefehlt“, resümierte Kapitän Dominik Mondl. „Sachlich betrachtet ist das die beste Feldrunde, die wir je gespielt haben, aber das tröstet natürlich nur bedingt über drei Niederlagen zum Saisonende hinweg.“

Heimturnier um den DM-Titel

Nach der Sommerpause geht es für die TVK-Jungs Ende September mit der Vorbereitung auf die Hallenrunde weiter. Ziel ist hier wieder ein gutes Abschneiden bei der Deutschen Meisterschaft. Das Ticket dafür haben die Mannheimer sicher, auch 2020 wird die Endrunde um den Titel in der Quadratestadt stattfinden. „Da sich kein weiterer Bewerber gefunden hat, haben wir uns entschieden, nach zwei tollen Meisterschaften in der GBG Halle auch ein drittes Mal als Ausrichter zur Verfügung zu stehen“, freut sich Mondl.

Für die Frauen sah es nach einem guten Start mit Achtungserfolgen und einem Sieg gegen Mitaufsteiger Pfungstadt gut aus. In den entscheidenden Momenten fehlte aber das Glück, es kam kein weiterer Erfolg hinzu. Nach dem Aufstieg vergangene Runde folgte der direkte Abstieg. Dieses Szenario möchte das Team in der Hallenrunde verhindern. Auch hier geht der TVK nach vielen Jahren Abstinenz wieder in der Bundesliga an den Start. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019