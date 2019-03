Mai holt Silber bei Bremen Masters

Bremen.Judoka Louis Mai hat sich erneut international bewährt und bei den hochkarätig mit 21 Nationen besetzten Bremen Masters in der U 21 Silber gewonnen. Der 17-Jährige vom JT Mannheim/Heidelberg musste sich nur im Finale dem Japaner Hayato Nagashima geschlagen geben. Im Vorfeld der U-21-WM in diesem Jahr und der Olympischen Spielen in Tokio 2020 waren die Japaner mit einer großen und starken Delegation angereist. Nachdem Mai in der Klasse bis 90 Kilogramm Lars van den Burg (Niederlande), den zweifachen belgischen Meister Dilyan Nikiforov, den Hamburger Irakli Chachava (Bronzegewinner der deutschen Team-DM) und im Halbfinale Tigo Renes (Niederlande) besiegt hatte, sah er auch gegen Nagashima in einem Kampf auf Augenhöhe schon wie der Gewinner aus. Doch der ihm zunächst zugesprochene Ippon wurde von der Schiedsrichter-Kommission wieder zurückgenommen, danach nutzte der Japaner seine Chance. sd

