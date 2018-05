Mai mit gelungener EM-Generalprobe

Anzeige

Bielsko Biala.Louis Mai von den Judofighters Rhein-Neckar hat beim U-18-European-Cup in Polen in der Klasse -90 kg Bronze gewonnen. Es war der perfekte Test für den 17-Jährigen vor der EM in Sarajewo im Juni.

Mai startete mit einem Freilos ins Turnier, sparte dann gegen einen Ukrainer (Ippon nach 30 Sekunden) und einen Israeli (Sieg nach knapp einer Minute) Kräfte, leistete sich aber im Halbfinale gegen einen Japaner wegen einer kurzen Unaufmerksamkeit eine Niederlage. Mit voller Konzentration ließ er dann im kleinen Finale gegen den russischen Sieger der Trostrunde nichts mehr anbrennen und jubelte 40 Sekunden vor Ende der regulären Kampfzeit über seine Bronzemedaille. sd