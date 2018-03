Mangel an Disziplin

Anzeige

Leutershausen.Bittere Heimniederlage für die Handballer der SG Leutershausen in der 3. Liga Ost: Die Roten Teufel konnten sich gegen den Northeimer HC nicht für die Hinspiel-Niederlage revanchieren und zogen am Samstagabend auch in der Heinrich-Beck-Halle den Kürzeren. Vor gut 400 Zuschauern unterlag die SGL mit 27:30 (15:15). „Wir hatten es heute einfach nicht verdient, zu punkten – das wäre falsch gewesen“, fand SGL-Cheftrainer Marc Nagel deutliche Worte: „Teilweise haben wir einfach nicht diszipliniert genug gespielt. Natürlich haben wir viele Ausfälle. Aber heute haben viele Spieler nicht das gemacht, was ich von ihnen erwarte.“

So dezimiert liefen die Roten Teufel lange nicht mehr auf: Zu den Langzeitverletzten Manel Cirac, Jonas Kupijai und Marvin Karpstein kam die Erkrankung von Rückraumschütze Maximilian Rolka. Zudem stand Rechtsaußen Sascha Pfattheicher nicht zur Verfügung, er wurde beim Erstligisten TVB Stuttgart aufgrund seines Zweitspielrechts gebraucht. Also musste die Verantwortung anders verteilt werden. Beispielsweise auf Felix Jaeger. Das Rückraum-Ass steuerte nach sechs Spielminuten die 5:4-Führung für die Hausherren bei. So kamen auch die jungen Spieler zu vielen Einsatzzeiten. Absetzen konnte sich aber keines der beiden Teams – in die Kabine ging es mit einem 15:15-Unentschieden.

Das erste Tor der zweiten Halbzeit fiel erst fünf Minuten nach Wiederanpfiff – vom Siebenmeterpunkt. Kapitän Niklas Ruß gab sich keine Blöße und verwandelte alle seine sieben Versuche. Zudem sorgten die Jaeger-Brüder im Angriff für Torgefahr. Aber das reichte nicht: Die Gäste konnten sich zwischenzeitlich mit vier Toren absetzen (18:22). Auch zwei Minuten vor Abpfiff führte der NHC noch mit zwei Treffern, der junge Jörn-Thore Döding sorgte mit zahlreichen Paraden zwar dafür, dass die SGL im Spiel blieb. Für mehr reichte es aber nicht mehr.