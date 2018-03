Mannheim beweist Nervenstärke

Anzeige

Haiterbach.Der Titel rückt immer näher: Basketball-Regionalligist SG Mannheim gewann beim Angstgegner KKK Haiterbach nach einem Krimi mit 56:54 (31:27) und verteidigte damit seinen Vier-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger USC Heidelberg. „Haiterbach hat es uns richtig schwer gemacht“, zeigte sich SG-Trainer Peter Eberhardt nach dem knappen Sieg seines Teams beim Tabellensiebten erleichtert.

Die Mannheimer waren nach dem ersten Viertel mit 20:17 in Führung, konnten sich aber nie absetzen. Der Vier-Punkte-Vorsprung zur Halbzeit fiel nach dem Seitenwechsel wieder in sich zusammen. Die SG fing sich aber – und in der Endphase wurde es spannend. Beim Stand von 54:54 versuchte der Mannheimer Topscorer Jeremy Ingram (24 Punkte) einen Wurf hinter der Dreierlinie. Der Ball traf den Ring nicht, doch Center Arvydas Vaitiekus beförderte das Spielgerät im zweiten Versuch durch die Reuse zum 56:54. Nächster Gegner ist Schwäbisch-Hall.