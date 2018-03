Mannheimer Dominanz

Anzeige

Mannheim.Dass in Mannheim im Hockey eine starke Nachwuchsarbeit geleistet wird, haben die Süddeutschen Hallen-Meisterschaften gezeigt. Nachdem eine Woche zuvor schon die weibliche A-Jugend und die A-Mädchen des MHC den schwarzen Wimpel nach Mannheim geholt hatten und die weibliche B-Jugend des TSV Mannheim Hockey als Südvize ebenfalls das Ticket für die DM-Endrunde am 3./4. März löste, war nun der männliche Hockey-Nachwuchs mit den Süddeutschen Meisterschaften an der Reihe.

Dabei wanderten alle drei Südtitel an die Teams des MHC, die sowohl die Konkurrenz bei der männlichen A-Jugend auf eigener Anlage, als auch die Titelkämpfe der männlichen B-Jugend in Frankfurt und die der A-Knaben in Schweinfurt für sich entschieden. In der Irma-Röchling-Halle auf dem MHC-Gelände sicherte sich die A-Jugend im Endspiel durch ein Tor von Luis Holste mit einem 1:0-Sieg über den Münchner SC den Titel. Obwohl die B-Jugend des TSV Mannheim Hockey in Frankfurt dem Lokalrivalen MHC im Finale mit 2:4 unterlag, mussten sich die Schwarz-Weiß-Roten vom Fernmeldeturm nicht grämen, schließlich werden auch sie in zwei Wochen an der DM-Endrunde teilnehmen.

Mit Platz drei in Schweinfurt lösten die A-Knaben des TSVMH ebenfalls das Endrundenticket. Während der MHC in Schweinfurt das Endspiel gegen den Münchner SC klar mit 5:2 für sich entschied, gewann der TSVMH das kleine Finale gegen den Nürnberger HTC mit 3:1.