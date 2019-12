Mannheimer Duo gefordert

Mannheim.In der Hallenhockey-Bundesliga der Damen steht der Mannheimer HC nach dem Auftaktwochenende aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem punktgleichen TSV Mannheim Hockey an der Spitze der Südgruppe. Die beiden Top-Plätze wollen die beiden Halbfinalisten der vergangenen Saison gerne auch am Samstag behaupten, wenn für beide je ein Heimspiel auf dem Spielplan steht. Die TSVMH-Damen bekommen es dabei am Samstag (14.30 Uhr) unter dem Fernmeldeturm mit dem Rüsselsheimer RK zu tun, während der MHC ebenfalls um 14.30 Uhr den Aufsteiger Bietigheimer HTC am Neckarplatt empfängt.

„Gegen den RRK steht uns ein richtungsweisendes Duell bevor. Sie sind extrem erfahren und gerade in den Zweikämpfen ein wahnsinnig unangenehmer Gegner“, blickt TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller auf die Opelstädterinnen, die in der Südgruppe wohl über das erfahrenste Team verfügen.

„Bietigheim wird sicherlich kein Spaziergang, die sind sehr eingespielt und leidenschaftlich unterwegs“, erwartet auch MHC-Trainer Nicklas Benecke einer eher schwer zu bespielenden Gegner, wenn der Aufsteiger aus Schwaben am Samstag seine Visitenkarte in der Irma-Röchling-Halle abgibt.

Fraglich sind beim MHC Kapitänin Julia Meffert und Julia Heiderhoff (beide krank), sowie Nadine Kanler (Knieprobleme) und Paulina Niklaus (muskuläre Probleme). Sonja Zimmermann, Charlotte Gerstenhöfer und Naomi Heyn (alle MHC) sind unterdessen mit den deutschen Hockey-Damen beim Olympiavorbereitungslehrgang in Argentinien aktiv. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019