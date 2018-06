Mannheimer Frust im Doppelpack

Anzeige

Krefeld.Beim Final Four um die deutsche Feldhockey-Meisterschaft in Krefeld war für beide Teams des Mannheimer HC diesmal schon am Samstag im Halbfinale Endstation. Dennoch gab es einen großen Unterschied zwischen den Auftritten beider Mannschaften. Denn während die MHC-Damen die Neuauflage des Vorjahresfinales gegen den UHC Hamburg eigentlich für sich hätten entscheiden müssen, aber am Ende mit 3:4 (0:0, 0:0) nach Penaltyschießen unglücklich den Finaleinzug verpassten, präsentierten sich die MHC-Herren in ihrem Halbfinale gegen den HTC Uhlenhorst Mülheim bei der 1:2 (0:2)-Niederlage nicht in meisterlicher Form.

„Letztes Jahr haben wir das Finale gegen den UHC Hamburg noch verdient verloren, da musste man einfach anerkennen, dass sie besser waren als wir. Aber heute haben wir sie dominiert und sogar noch besser gegen sie gespielt, als bei der unglücklichen 0:1-Niederlage im Europapokalviertelfinale in London“, konnte es MHC-Spielerin Sophia Willig nicht fassen, dass man auch diesmal die Überlegenheit nicht in Tore ummünzen konnte. „Wir sind eine noch junge Mannschaft und wenn man sich überlegt, welchen Sprung wir leistungsmäßig seit dem verlorenen Finale 2017 gemacht haben, dann ist das schon enorm“, sieht Willig die Damen der Blau-Weiß-Roten trotz der bitteren Niederlage auf dem richtigen Weg.

„Beste Saisonleistung“

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat ihre beste Saisonleistung abgerufen. Wir haben selbst nur sehr wenig zugelassen, uns vorne viele Chancen erspielt und waren spielbestimmend. Nur ein Tor ist uns leider nicht gelungen“, wusste MHC-Damencoach Philipp Stahr, dass der Gang ins Penaltyschießen unnötig war. Hier fiel die Entscheidung erst nach sieben Schützen, als Maxi Pohl ihren Versuch nicht verwerten konnte, während Katharina Frank für den UHC traf. Die Hamburgerinnen mussten sich dann gestern im Finale nach drei Titeln in Folge aber dem Club an der Alster mit 1:3 (1:0) geschlagen geben musste.