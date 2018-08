Mannheimer HC heiß auf den Meisterpott

Mannheim.Bereits am Samstag um 15 Uhr starten die Herren des Mannheimer HC am Neckarplatt mit einem Heimspiel gegen den Harvestehuder THC Hamburg in die neue Feldhockey-Bundesligasaison. Der frühe Ligaauftakt ist dabei der vom Weltverband FIH neu eingeführten Hockey Pro League geschuldet, an der Deutschland mit dem Herrennationalteam und dem Damennationalteam teilnimmt. „Auf diese internationalen Termine hatten wir keinen Einfluss, aber es wirkt sich natürlich auf den Bundesligaspielplan aus, denn der ist so fordernd wie wohl noch nie zuvor“, sagt Matthias Becher (Bild), der die MHC-Herren gemeinsam mit Michael McCann coacht.

Vorfreude vor der EHL

Tatsächlich könnte schon im September eine erste Weichenstellung erfolgen – schließlich stehen nach dem Auftaktmatch am Samstag gegen den HTHC für die Blau-Weiß-Roten im September neun weitere Bundesligapartien an. Und bis zur Winterpause Ende Oktober sind dann schon 14 der insgesamt 22 Hauptrundenspiele absolviert. „Der Spielplan trifft alle Bundesligamannschaften letztlich gleich, auch wenn für uns am 6. und 7. Oktober in Barcelona sowie die 1. Runde in der EHL ansteht, wo wir mit Wimbledon und Elektrostal sicherlich die schwerste Gruppe erwischt haben. Trotzdem sehen wir das nicht als Zusatzbelastung, sondern freuen uns sehr darauf, wieder EHL zu spielen, und wollen natürlich weiterkommen“, möchten Becher und die MHC-Herren im April 2019 gerne noch in der europäischen Königsklasse mit dabei sein.

National ist die Zielsetzung des deutschen Meisters von 2017 sogar noch klarer, denn nachdem man im Juni 2018 beim Final Four in Krefeld dem späteren Meister Uhlenhorst Mülheim im Halbfinale mit 1:2 unterlag, will man sich den Meisterpott zurückholen, der auch im Jahr 2019 in Krefeld (18./19. Mai) vergeben wird. „Letzte Saison haben wir gespürt, dass es am Ende nur wirklich richtig Spaß macht, wenn man auch den Meisterpokal holt. Das wollen wir in dieser Runde besser machen und haben unseren Kader daher breiter aufgestellt“, sieht Becher die Blau-Weiß-Roten gut vorbereitet.

So haben Torhüter Niklas Garst und Luca Müller den MHC zwar in Richtung des Aufsteigers Hamburger Polo Club verlassen und Rhett Halkett hat sich mit dem UHC Hamburg ebenfalls einem Ligakonkurrenten angeschlossen. Doch die beiden U 21-Nationalspielern Linus Müller (Düsseldorfer HC) und Jon Mechtold (Nürnberger HTC), sowie der kanadische Gabriel Ho-Garcia (Uhlenhorst Mülheim) und der englische Robert Farrington (Surbiton HC) verstärken das Team. „Hinzu kommt ein MHC-Talent wie Mario Schachner, der bei der U 18-EM Bronze geholt hat und dann haben wir noch einige junge Spieler aus dem MHC-Nachwuchs im Trainingskader denen wir es zu verdanken hatten, dass wir in der Vorbereitung kein Spiel verloren haben“, lobt Becher. and (Bild: Binder)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018