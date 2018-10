Mannheimer HC trifft auf Kasan

Eindhoven.Die Hockey-Herren des Mannheimer HC treffen im Achtelfinale der Euro Hockey League auf den mehrfachen russischen Meister Dinamo Kasan. Das ergab die Auslosung der der Achtel- und Viertelfinalspiele, die vom 17. bis 22. April 2019 in Eindhoven stattfinden. Im Viertelfinale würde der MHC auf den Sieger der Begegnung zwischen HC Oranje-Rood Eindhoven und Uhlenhorst Mülheim treffen.

Ab der Saison 2019/2020 gilt auf europäischer Ebene ein neuer Modus. In der dann von 24 auf 20 Teams reduzierten EHL spielen die Teams die in der EHL-Rangliste auf den Plätzen fünf bis 20 stehen im Oktober 2019 vier Teilnehmer am Final Eight-Turnier an Ostern 2020 aus. Die Meister der vier Top-Nationen sind für das neue „KO 8“ gesetzt.

An Ostern 2020 feiert auch die EHL der Damen Premiere, die am gleichen Ort wie die Herren als Final Eight-Turnier ausgetragen wird. and

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018