Mannheimer HC will starke Hinrunde krönen

Mannheim.Die Feldhockey-Bundesliga biegt in der Hinrunde auf die Zielgeraden ein. Bevor sich das Oberhaus in die Winterpause verabschiedet, stehen den Herren des Mannheimer HC und TSV Mannheim Hockey noch zwei Auswärtsspiele bei zwei direkten Staffelkonkurrenten ins Haus.

So tritt der drittplatzierte MHC am Samstag (13 Uhr) zunächst beim nur um einen Punkt schlechteren Hamburger Polo Club an, bevor man am Sonntag (12 Uhr) beim Staffelzweiten Berliner HC zu Gast ist. Der BHC ist vor dem Wochenende mit dem MHC punktgleich und liegt nur wegen der besseren Tordifferenz vor dem Deutschen Vizemeister aus Mannheim. Auch für den Aufsteiger TSVMH stehen Duelle beim Berliner HC (Samstag, 14 Uhr) und beim Hamburger Polo Club (Sonntag, 12 Uhr) auf dem Programm.

„Das ist ein wichtiges Wochenende für uns. Es bietet uns die Chance, die Hinrunde mit einem sehr positiven Ergebnis abzuschließen“, weiß MHC-Trainer Michael McCann um die Bedeutung beider Partien. So könnten die Blau-Weiß-Roten nicht nur wichtige Zähler im Kampf um den Viertelfinaleinzug sammeln, sondern mit zwei Erfolgen auf Platz zwei überwintern. „Mit so vielen Verletzten und dem Herausbilden eines neuen Teams in den letzten zwölf Wochen wären Platz zwei oder drei ein großer Erfolg“, sagt McCann. Er hofft, wieder auf Mario Schachner zurückgreifen zu können.

Richtungsweisende Spiele

Auch für den TSVMH sind die letzten beiden Feldhockey-Partien im Jahr 2019 wichtig. „Das sind wegweisende Spiele in Richtung Play-downs. Wir legen in der Trainingswoche den Schwerpunkt darauf, wie wir auswärts nicht nur schön mitspielen, sondern auch punkten können. Wir erwarten zwei enge Begegnungen“, weiß Coach Carsten-Felix Müller, dass im Falle zweier Erfolge in Berlin und Hamburg sogar das Viertelfinale für den auf Platz fünf vermeintlich schon abgeschlagenen Aufsteiger wieder ein Thema werden könnte. Eine Teilnahme an den Play-downs um den Klassenerhalt erscheint im Moment für die Schwarz-Weiß-Roten aber wahrscheinlicher. and

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.10.2019