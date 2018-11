Mannheimer Hockey-Bundesliga-Klubs bei Oberbürgermeister-Turnier gut in Form

Mannheim. Beim OB-Turnier des TSV Mannheim Hockey in der Primus Valor Arena sah vieles schon recht gut aus. So zeigte sich bei den TSVMH-Damen, dass Hallenneuzugang Charlotte van Bodegom (UHC Hamburg) eine echte Verstärkung darstellt. Sie kam am Freitag im Derby gegen ihren Ex-Club Mannheimer HC zum Einsatz und sorgte dabei mit dem Tor zum 4:2 letztlich dafür, dass die Gastgeberinnen dieses

...