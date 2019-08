Mannheimer Quartett für EM nominiert

Antwerpen.Bei den Feldhockey-Europameisterschaften im belgischen Antwerpen (16. bis 25. August) wird es am Samstag für die deutschen Hockey-Herren ernst, bei denen auch Danny Nguyen vom Mannheimer HC im Aufgebot steht. Im ersten Spiel der Gruppe B trifft die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Samstag (13.30 Uhr) auf Schottland. Im zweiten Gruppenspiel am Sonntag um 20.30 Uhr trifft der Rekordeuropameister Deutschland (acht Titel) auf den Titelverteidiger Niederlande. Die „Oranjes“ entschieden zuletzt die EM 2015 und 2017 für sich. Zum Vorrundenabschluss geht es am Dienstag (15.45 Uhr) gegen Irland.

Für die deutschen Hockey-Damen mit Nike Lorenz, Cécile Pieper und Sonja Zimmermann (alle Mannheimer HC) beginnen die Titelkämpfe am Sonntag (9 Uhr) mit dem Gruppenspiel gegen den Außenseiter Weißrussland. Sowohl das Damen-Trio wie auch Nguyen gehören dem Team Tokio der Metropolregion an. Die nächsten Aufgaben für die DHB-Damen in der Vorrundengruppe B haben es dann in sich. So geht es am Montag (13.30 Uhr) zunächst gegen England und am kommenden Mittwoch (12.15 Uhr) gegen den Vizeweltmeister Irland. Um das Halbfinale zu erreichen ist für die beiden deutschen Teams Platz eins oder zwei in der Gruppe erforderlich.

Tokio-Tickets locken

Gleichzeitig ist das Turnier die ihre erste Möglichkeit, die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 zu erreichen. „Wenn wir zu einer EM fahren, dann gehen wir immer davon aus, dass wir Chancen haben, dort auch den Titel zu gewinnen“, sagte DHB-Sportdirektor Heino Knuf. Allerdings lösen bei Damen wie Herren nur die kontinentalen Champions ihre Tickets nach Japan direkt. Alternativ bliebe beiden deutschen Auswahlteams die zweite Chance beim Olympia-Ausscheidungsturnier, das Anfang November in Mönchengladbach ausgespielt werden soll. Allen voran die deutschen Herren hoffen auf die Direkt-Qualifikation. Mannschaftsführer Mats Grambusch und seinen Teamkollegen ist jedoch klar, dass die Konkurrenten in der Weltspitze noch enger zusammengerückt sind. In Europa seien die großen Rivalen wie EM-Titelverteidiger Niederlande oder Weltmeister Belgien, die unter Vollprofi-Bedingungen arbeiten, den eher semi-professionellen Deutschen „einen Schritt voraus“, merkte der neue DHB-Kapitän an: „Ich sehe uns in der Gruppe dahinter, aber wir haben natürlich auch das Potenzial, um oben anzugreifen.“

Wie eng es mittlerweile zugeht, zeigte die Generalprobe am Donnerstagabend. Lukas Windfeder (17. Minute) sorgte für den entscheidenden Treffer beim glücklichen 1:0 gegen Irland. „Letztlich hatten wir Glück, dass wir den Ausgleich nicht bekommen. Das muss uns eine Warnung sein“, mahnte Bundestrainer Stefan Kermas.

Die deutschen Damen haben das Erreichen des EM-Halbfinales als erstes Turnierziel ausgegeben. Auch die Auswahl von Xavier Reckinger gewann ihr letztes Trainingsmatch vor der EM mit 1:0 (Tor: Pia Maertens) gegen Spanien. „Es ist wichtig, mit einem positiven Gefühl in das erste EM-Match zu gehen“, erklärte der Belgier Reckinger. (mit dpa)

