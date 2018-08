Marathon startet am 11. Mai 2019

Anzeige

Mannheim.Der Termin für den SRH Dämmer Marathon 2019 steht fest: Die größte Breitensportveranstaltung der Region startet – äquivalent zum Vorjahr – am Samstag, den 11. Mai 2019 mit dem bewährten Konzept: Der Startschuss fällt in den Abendstunden, so dass rund 10 000 Läufer, tausende Zuschauer und die hereinbrechende Abenddämmerung für Gänsehaut-Atmosphäre sorgen werden

Die Marathon-Strecke besteht weiterhin aus einem Ein-Runden-Kurs, der die Schwesterstädte Mannheim und Ludwigshafen verbindet. Auch der engelhorn sports Halbmarathon und der Zehn-km-Lauf gehören weiterhin zum sportlichen Programm, genauso wie die Team-Wertungen BASF Team-Marathon, Dorint Duo-Marathon und Bike&Run.

Frühanmeldung bis 31. August

Die Online-Anmeldung ist bereits offen und startet mit einem Early Bird Special bis zum 31. August. Frühanmelder profitieren in dieser ersten Phase von besonders günstigen Startgebühren. red