Marc Haffa erlöst VfR

MANNHEIM.In der Fußball-Verbandsliga hat der VfB Gartenstadt seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Der VfR Mannheim holte seinen ersten Dreier, auch Fortuna Heddesheim gewann.

HD-Kirchh. – Gartenstadt 0:3 (0:1)

Gartenstadt begann druckvoll und ging nach einem gelungenen Angriff über die linke Außenbahn in der 18. Minute durch Fetzer mit 1:0 in Führung. HD-Kirchheim hatte Gartenstadt kaum etwas entgegenzusetzen, konnte sich über die gesamte Spielzeit keine nennenswerten Chancen erarbeiten. Die Zuschauer sahen eine spielbestimmende VfB-Mannschaft, die durch einen verwandelten Foulelfmeter von Krohne auf 2:0 (53.) erhöhte. Er legte auch noch das 3:0 (78.) nach. vfb

VfR Mannheim – FV Lauda 1:0 (0:0)

Die erste halbe Stunde vor 230 Zuschauern war geprägt von einem überlegenen VfR, der sich jedoch keine großen Tormöglichkeiten erspielte. Lauda zeigte sich ähnlich ideenlos vor dem Mannheimer Gehäuse wie schon im Pokalspiel vor zwei Wochen. Erst in der Schlussphase des ersten Durchgangs ging bei den Rasenspielern auch in der Offensive die Post ab. Yigzaw Tesfagaber frei vor dem Tor (34.) und Steffen Kochendörfer mit einer schönen Einzelleistung (35.) bereiteten den Taubertälern erstmals Probleme. Ayhan Sabah köpfte anschließend an den Pfosten (45.). Mit viel Glück retteten die Gäste das torlose Remis in die Pause. Der VfR bestimmte auch nach dem Seitenwechsel die Partie und ließ beste Chancen aus. Haffa erlöste den VfR schließlich mit einem Schuss ins lange Eck (67.). vfr

Heddesheim – Heidelsh. 6:0 (4:0)

Die Fortuna lieferte gegen den Aufsteiger eine ganz starke Vorstellung ab. Cihad Ilhan (4.) und Yannick Tewelde (8.) per Foulelfmeter bescherten dem Favoriten einen Traumstart in die Partie. Dennis Lodato erhöhte auf 3:0 (14.) und Ilhan erzielte noch vor der Halbzeit das vierte Heddesheimer Tor – 4:0 (44.). Im zweiten Durchgang hatte die Fortuna weiter alles unter Kontrolle. Lodato (55.) und Ilhan (74.) legten weitere Treffer nach. fvh

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018