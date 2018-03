Matchball für die SG

Anzeige

MANNHEIM.Die Basketballer der SG Mannheim haben am Wochenende ihren höchsten Saisonsieg in der Regionalliga Baden-Württemberg gefeiert und können am Sonntag die Meisterschaft perfekt machen. Das Team von Trainer Peter Eberhardt schlug vor 300 Zuschauern in der GBG Halle am Herzogenried das Schlusslicht TuS Urspringschule mit 101:46 (51:24). Da Verfolger USC Heidelberg ebenfalls bei den PS Karlsruhe Lions mit 73:69 siegreich war, mussten die Mannheimer Korbjäger die Titel-T-Shirts noch im Schrank lassen.

„Wir haben wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. Die Mannschaft ist geschlossen aufgetreten“, sagte SG-Trainer Peter Eberhardt, dessen Team bereits im ersten Viertel viel Druck machte. Vor allem Max Bohrmann (19 Punkte) und Marcel Müller (17) waren in der Offensive wichtige Stützen. Die Mannheimer führten nach dem ersten Viertel mit 26:17 und bauten den Vorsprung bis zur Pause auf 27 Zähler aus. Nach dem Seitenwechsel hatte die SG weiter alles im Griff. Eberhardt konnte allen Spielern viel Spielzeit geben und Leistungsträger der vergangenen Woche wie Jeremy Imgram schonen. Nach dem dritten Viertel führte die SG klar mit 75:37.

Mit einem Erfolg am Sonntag in der Neckarstadthalle gegen den Tabellensiebten SV Möhringen (Beginn 17.30 Uhr), der der SG in der Hinrunde eine von bislang zwei Saisonniederlagen zufügte, kann das Eberhardt-Team die Meisterschaft und den Aufstieg in die 1. Regionalliga endgültig perfekt machen. bol