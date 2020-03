Matinee ohne Irland

Schriesheim.Bei der diesjährigen Boxmatinee im Schriesheimer Mathaisemarkt-Festzelt stehen am Sonntag, 8. März, ab 10.30 Uhr Gäste aus Tschechien und aus der Schweiz im Ring. Dabei sollten ursprünglich irische Faustkämpfer die U-22-Auswahl des Boxverbands Baden-Württemberg (BVBW) prüfen. Doch hatte das auch auf Plakaten bislang angekündigte Team Irland aufgrund der Zunahme der Corona-Fälle im Südwesten kurzfristig abgesagt: Wegen des Risikos einer Ansteckung riet der irische Verbandsarzt vorsorglich von der Reise ab. Das gesamte Team Irland wurde aus demselben Grund zuvor bereits vom internationalen Trainingslager im italienischen Assisi abgezogen.

„Es ist uns trotz allem gelungen, ein hochwertiges Programm auf die Beine zu stellen“, zeigt sich BVBW-Ehrenpräsident Werner Kranz vom gastgebenden Kraft-Sport-Verein Schriesheim (KSV) überzeugt. Doch betont BVBW-Sportdirektor Oliver Vlcek angesichts der dynamischen Corona-Entwicklung zugleich: „Noch stehen wir nicht im Ring.“

Nach aktuellem Stand soll es zehn männliche U-22-Kämpfe geben, darunter auch eine Begegnung im Schwergewicht. Einen Einlagekampf in der Männerklasse bestreitet voraussichtlich Lokalmatador Domenico Morelli vom örtlichen KSV. Bereits am Freitagabend kommt es in Deggenhausertal-Wittenhofen (Bodenseekreis) zu einem Erststart des Gästeteams auf deutschem Boden. pj

