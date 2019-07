Mattern steigt auf

MANNHEIM.Alljährlich in der Sommerpause findet beim Verbandsschiedsrichter-Ausschuss nicht nur ein Rückblick auf die vergangene, sondern auch eine Neu-Klassifizierung für die kommende Spielzeit statt. Die Aushängeschilder aus dem Fußballkreis Mannheim sind einmal mehr Sascha Kief (SC 08 Reilingen) und Sonja Reßler (TSV Neckarau), die beide erneut für die Oberliga Baden-Württemberg gemeldet wurden. Diesem Kreis gehört Dennis Boyette (MFC Phönix Mannheim) nun nicht mehr an. Sonja Reßler wird auch in der kommenden Saison weiterhin Spiele der 2. Frauen-Bundesliga leiten und als Assistentin in der Frauen-Bundesliga eingesetzt werden. Als Assistentin von Reßler kann bei den Spielen der 2. Frauen-Bundesliga auch Meike Weichselmann (SC 08 Reilingen) eingesetzt werden.

Patrick Mattern (TSV Neckarau) hat sich unterdessen qualifiziert, um in der neuen Saison unter anderem in der A- und B-Junioren-Bundesliga als Schiedsrichter-Assistent zu fungieren. Zudem hat der 23-Jährige den Sprung in die Verbandsliga geschafft und erhielt von den Landesliga-Coaches mit die besten Bewertungen. „Es macht mich glücklich und bestätigt meine bisherigen Leistungen“, sagt Mattern. „Die Verbandsliga ist mit vielen guten Mannschaften besetzt, die schnellen und technisch starken Fußball spielen. Das sorgt für enge Entscheidungen und erhöht die körperlichen sowie mentalen Anforderungen an den Schiedsrichter.“

Vier in der Verbandsliga

In der Verbandsliga haben sich mit Fabian Ebert (DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen), Evelyn Holtkamp (SSV Vogelstang), Kevin Solert (SV Rohrhof) und Philipp Becker (SC 08 Reilingen) bereits vier weitere Unparteiische etabliert. Dem Landesliga-Förderkader der kommenden Spielzeit gehören nun unter anderem Meike Weichselmann und Marvin Hoffmann (FC Germania Friedrichsfeld) an, die damit Johannes Oeldorf (SG Hohensachsen) als Unparteiische aus dem Kreis Mannheim ergänzen. wy

