Max Oelfke bärenstark

Stuttgart.Die Spannung in der Süd-Gruppe der Golf-Bundesliga steigt. Am dritten Spieltag in Stuttgart holte sich der GC Mannheim-Viernheim dank eines überragenden Max Oelfke den Tagessieg und schloss zur Spitze auf. In der Tabelle teilen sich der GC St. Leon-Rot und der GC Mannheim-Viernheim jetzt Platz eins mit jeweils zwölf Zählern. Der Stuttgarter GC Solitude und der immer stärker werdende GC Herzogenaurach liegen mit je neun Punkten gemeinsam auf Rang drei.

GC-Akteur Oelfke erzielte in seinem Einzel eine 65 (-7) und führte damit seine Mannschaft mit gesamt +13 Schlägen zum Tagessieg. Platz zwei ging an den GC St. Leon-Rot (+16), Herzogenaurach (+19) wurde Dritter. Der gastgebende Stuttgarter GC Solitude (+23) musste sich mit Rang vier begnügen. College-Student Oelfke hatte schon beim Heimspiel in Viernheim eine 64 und damit das beste Ergebnis aufs Fairway gezaubert. Auf dem anspruchsvollen Kurs in Stuttgart zeigte er einmal mehr, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Seine 65 Schläge, die sieben unter Par lagen, katapultierte die Mannheimer nach ganz oben.

„Was er an den beiden vergangenen Spieltagen in seinen Einzeln gezeigt hat, ist erstklassig“, freute sich Trainer Ted Long über seinen Vorzeige-Spieler, lobte aber auch den gesamten Auftritt seines Teams. An den vorherigen Spieltagen hatten die jungen Männer von Ted Long die Konkurrenz jeweils in Finale vorbeiziehen lassen. Diesmal war es anders. Die letzten drei Löcher in Stuttgart absolvierte Mannheim mit gesamt neun unter Par. „Vielleicht machen wir eine Schwäche ja zu unserer Stärke“, war Long mit dem Abschluss zufrieden. red