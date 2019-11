Maximilian Beister: „Es macht Spaß, dem Waldhof zuzuschauen“

Ingolstadt.Dass die Zeit für niemanden stehen bleibt, fällt Sportreportern häufig an einem Punkt auf: Spieler, die vor geraumer Zeit noch als hoffnungsvolle Talente galten, erhalten plötzlich Attribute wie „Routinier“. Und die betroffenen Spieler? Sind mal mehr, mal weniger peinlich berührt - akzeptieren die Bezeichnungen aber trotzdem. So wie auch Maximilian Beister.

Der Offensivmann gehört mit nunmehr 29 Jahren zu den fünf ältesten Spielern beim nächsten Gegner des SV Waldhof, dem FC Ingolstadt. Vom Stammpersonal des Zweitliga-Absteigers sind sogar nur Kapitän Stefan Kutschke (31) und der Ex-Lauterer Marcel Gaus (30) älter als der ehemalige U-21-Nationalspieler. Wie ein klassischer Anführer kommt Beister allerdings nicht daher - was nicht bedeutet, dass der 47-fache Bundesliga-Spieler (acht Tore) diese Qualität nicht besitzt. „Ich war noch nie der große Lautsprecher. Aber wenn ein junger Spieler, gerne auch in einer ruhigen Minute, einen Rat braucht, bin ich da“, sagt Beister - der übrigens so leise spricht, dass keine Zweifel am ersten Teil seiner Aussage bestehen.

Den zweiten Teil macht Beister, der am Samstag (14 Uhr) mit dem Tabellenzweiten zu Gast beim SV Waldhof ist, am „extremen Umbruch“ fest, den die „Schanzer“ nach dem Absturz in die Drittklassigkeit im Zuge eines Sparkurses vollziehen mussten. Der Neuzugang von Liga-Konkurrent KFC Uerdingen, zweifelsohne der namhafteste Ingolstädter, fügte sich mit bislang vier Toren in 13 Spielen schnell ein.

Laufbahn als Achterbahnfahrt

„Der Verein hat ein Stück weit Erfahrung gesucht. Da sehe ich mich in der Rolle, zu wissen, worauf es ankommt. Wir haben viele junge Spieler, die noch einen ganz großen Schritt in ihrer Karriere machen können“, erklärt der Linksfuß - und betont, dass er sich wohlfühlt: „Der Verein ist sehr gut aufgestellt für die 3. Liga, gerade infrastrukturell. Mit Platz zwei stehen wir aktuell gut da, aber Zufriedenheit ist kein guter Ratgeber. Ich denke schon, dass der FCI das Ziel haben muss, in den nächsten Jahren wieder eine Liga höher zu spielen.“

Fast wirkt es so, als hätten mit Ingolstadt und Beister zwei Königskinder zueinander gefunden. Die Donaustädter spielten zwischen 2015 und 2017 noch in der Bundesliga, Beister selbst bezeichnet seine bisherige Laufbahn als „Achterbahn“. Nach zwei starken Spielzeiten in Düsseldorf, die in den Erstliga-Aufstieg 2012 mündeten, ging es für die Leihgabe zurück zum HSV. Mit den Hanseaten überstand Beister drei Relegationen. 2015 folgte der Wechsel zu Mainz 05 - und ein Rückschlag auf den nächsten. Als da wären: eine Leihe zu 1860 München Anfang 2016 nach nur einem Einsatz für Mainz; die Degradierung in und die Aussortierung aus der Mainzer U23 wegen „mangelnder Einstellung“ sowie - mangels Alternativen - ein Leihgeschäft nach Australien zu Melbourne Victory.

Beister überlegt lange, als er auf diese Phase angesprochen wird. Darüber sprechen will er eigentlich nicht mehr - und schon gar nicht nachtreten. „Es bringt nichts, damit zu hadern, wieso etwas nicht geklappt hat“, holt der Offensivallrounder aus: „Ich kann mir nichts vorwerfen, kann in den Spiegel schauen und sagen: Ich habe alles für den Verein und die Sache versucht. Auch Leihen, die vielleicht nicht eingeplant waren, waren zum jeweiligen Zeitpunkt die beste Entscheidung. In den letzten zwei Jahren habe ich versucht, mich auf ein gutes Niveau zurückzukämpfen.“

Anfang 2018 verhalf ein Wechsel in die Regionalliga West dem damals vereinslosen Beister zur erneuten Karrierewende. Mit elf Treffern in 15 Partien hatte er einen erheblichen Anteil an der Rückkehr Uerdingens in den Profifußball - und seiner eigenen. Den letzten Schritt gen Liga drei machten Beister und Co. in der Relegation gegen den SV Waldhof im Mannheimer Carl-Benz-Stadion.

Lob für Offensivfußball

Wer glaubt, dass der Abbruch des Rückspiels Beisters Bild von den „Buwe“ negativ geprägt hat, irrt. „Ich habe den Verein grundsätzlich als positiv wahrgenommen. Der Waldhof hat sich nie aufgegeben und auch nach der dritten verlorenen Relegation weitergemacht“, sieht der Relegations-Fachmann lieber das große Ganze. Die Elogen gehen weiter: „Mannheim hat schon damals einen richtig guten, attraktiven Ballbesitz- und Offensivfußball gespielt - es macht Spaß, zuzuschauen. Der Kern der Mannschaft ist immer noch vorhanden, der Trainer ist noch da. Und da ich die Atmosphäre dort kenne, glaube ich, dass die Fans ein zwölfter Mann sein können.“

