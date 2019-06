Mayer in eigener Liga

Berkheim.Mit zwei Siegen, einem zweiten Platz und der Qualifikation für den Deutschen Turnschulpokal hat sich das Mannheimer Leistungszentrum bei den baden-württembergischen Nachwuchsmeisterschaften bestens präsentiert. Julia Goldbeck turnte in einer eigenen Liga, die Zehnjährige aus Weinheim gewann im schwäbischen Berkheim die AK 11 mit über sechs Punkten Vorsprung (70,35) und war auch an allen Geräten die Beste. Herausragend waren ihre Leistungen am Balken (18,40) und Sprung (18,10).

In der AK 10 triumphierte die ein Jahr jüngere Line Marie Mayer (67,85), sie hatte in Paula Berroth (TG Böckingen/67,50) eine gleichwertige Konkurrentin. Das spannende Duell wurde erst am letzten Gerät Balken entschieden.

In der AK 9 war es das vorrangige Ziel, sich neben der TTS Herbolzheim als zweites badisches Team für den Deutscher Turnschulpokal zu qualifizieren und Karlsruhe hinter sich zu lassen. Das ist dem Quartett Lilli Klumpp, Emilia Seip, Juno Hoppe und Fenia Mormone gelungen.

Während die Jüngsten ihre überhaupt ersten Wettkampferfahrungen machten, zahlte sich in der AK 8 das konsequente und intensivierte Training bereits aus: Susanna Dzhaferov wurde unter 40 Konkurrentinnen Zweite (54,75). sd

