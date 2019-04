McCann fordert Dreier

Mannheim.. In der Feldhockey-Bundesliga der Herren hat der drittplatzierte Mannheimer HC schon 18 Spiele ausgetragen. Dem Team steht vor seiner Reise ins niederländische Eindhoven zum KO 16/Final Four der Euro Hockey League (17. bis 22. April) am Wochenende somit nur eine Bundesligapartie ins Haus. Am Sonntag um 14.30 Uhr ist der Düsseldorfer HC am Neckarplatt zu Gast. „Das ist für uns ein Spiel, das wir gewinnen müssen“, sehnt Trainer Michael McCann einen Dreier herbei, denn in den jüngsten sechs Ligaspielen gab diese Ausbeute nicht zu bejubeln. Ein Heimsieg gegen den Vorletzten wäre auch im Kampf um die Final Four-Plätze enorm wichtig. „Momentan fehlt uns nur ein bisschen“, meint McCann: „Die Jungs sind heiß und wir freuen uns auf das Spiel. and

