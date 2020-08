McGaughey kehrt zurück

Heidelberg.Die MLP Academics treiben ihre Kaderplanung weiter voran. Nachdem der Basketball-Zweitligist zuletzt mit Albert Kuppe und Kai Barth schon zwei bekannte Gesichter verpflichtet hat, präsentieren die Heidelberger mit Evan McGaughey den nächsten Rückkehrer. Der athletische Power Forward lief bereits in der Saison 2017/18 für die Neckarstädter in der ProA auf.

McGaughey hinterließ vor drei Jahren einen guten Eindruck. Der Amerikaner überzeugte mit durchschnittlich 11,8 Punkten und 6,6 Rebounds pro Spiel und hatte mit seinen Leistungen einen großen Anteil an 19 Siegen und einem starken dritten Hauptrundenplatz. Eine seiner großen Stärken ist der Distanzwurf. So verwertete McGaughey in Heidelberg mehr als 40 Prozent seiner Dreipunkteversuche.

Über Tschechien nach Italien

Nach nur einer Saison in Heidelberg wechselte McGaughey nach Tschechien zu BK JIP Pardubice, bei denen er die Chance hatte, im Europe Cup zu spielen. Auch dort machte der 2,03-Meter-Mann auf sich aufmerksam. In der vergangenen Spielzeit wechselte McGaughey in die zweite italienische Liga zu Benacquista Latina, wo er seine Leistungen bestätigte. In lediglich 24,6 Minuten sammelte McGaughey im Schnitt ganze 9,9 Punkte und 6,4 Rebounds.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir Evan wieder nach Heidelberg bringen können“, sagt Cheftrainer Branislav Ignjatovic. „Wenn es nach uns gegangen wäre, hätte er uns nie verlassen. Umso glücklicher sind wir darüber, dass wir nun die Möglichkeit hatten, ihn unter Vertrag zu nehmen. Wir wissen um seine Qualitäten als athletischer Forward, den man vielseitig einsetzen kann. red

