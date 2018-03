„Medaillen zählen kann nicht alles sein“

Anzeige

Warum gerade Stabhochsprung?

Kessing: Das war einfach eine Herausforderung. Stabhochsprung ist eine der komplexesten Disziplinen überhaupt: Man braucht Schnelligkeit, Kraft, Koordination… und Mut!

Welche Erfolge waren Ihnen dabei wichtig?

Kessing: Nun ja, ich war zwei Mal Rheinlandpfalz-Meister im Stabhochsprung – einmal in der Halle, einmal im Freien. Andere Platzierungen weiß ich so genau gar nicht mehr. Das ist lange her. Wir haben sehr intensiv trainiert. Mental zehre ich aber noch heute von dem damaligen Training.

Später sind Sie zur MTG Mannheim gewechselt. Und haben als Trainer gearbeitet?

Kessing: Da in Ludwigshafen keine Bundesliga-Mannschaft mehr zustande kam, wurde ich von der MTG gefragt, ob ich nicht ihr Team – damals mit den Rizzi-Brüdern – verstärken wolle. Und dann wurde ich Übungsleiter für Sprung – mit A-Trainer-Schein – und Stabhochsprung. Der heutige Mannheimer Fachbereichsleiter für Sport und Freizeit, Uwe Kaliske, hat beispielsweise bei mir trainiert.

Sie sind dem ABC Ludwigshafen und der MTG Mannheim immer noch verbunden?

Kessing: Im vergangenen Sommer hatte ich den Freundeskreis des ABC nach Bietigheim-Bissingen eingeladen. Das war lustig, alte Trainingskameraden wiederzutreffen. Auch mit den Mannheimern habe ich immer noch freundschaftliche Kontakte.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Vereine in Mannheim/Ludwigshafen?

Kessing: Die Region Rhein-Neckar ist in der Leichtathletik traditionell stark. Da sind sehr engagierte Menschen zugange. Der ABC und die MTG haben unterschiedliche Schwerpunkte. Die MTG ist stark im Sprint, Hürdenlauf und Wurf, der ABC legt sein Augenmerk auf den Sprung sowie Stabhochsprung – und macht eine gute Nachwuchsarbeit.

Wie sehen Sie die Leichtathletik in der Region außerhalb des Stadions?

Kessing: Die Mannheimer Juniorengala hat einen exzellenten Ruf und ist ja ein Highlight in der Region. Aber auch die Straßenläufe wie der Marathon gehören zur Leichtathletik-Familie. Ich würde mir wünschen, dass die vielen Hobbyläufer auch in die Vereine kommen. Und dort die Betreuung, die Trainingsqualität und die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten schätzen lernen. Mein Ziel ist es, die Menschen an die Vereine heranzuführen: Der DLV hat 820 000 Mitglieder, bis 2030 soll es in Richtung eine Million gehen.

Werden Sie die Anti-Doping-Politik Ihres Vorgängers fortsetzen?

Kessing: Das Anti-Doping-Gesetz ist das Lebenswerk von Clemens Prokop. Es ist unheimlich wertvoll. Meine Position ist ganz auf der Linie meines Vorgängers. Medaillenzählen kann nicht das Nonplusultra sein. Wenn ich sehe, wie Gesa Krause sich 2017 bei der WM in London nach ihrem Sturz aufgerappelt und nicht geklagt hat, dann halte ich diese Leistung für fast wertvoller als einen Medaillengewinn. Sie hat damit für den Sport eine unschätzbare menschliche Größe gezeigt.

Sie steigen mit der EM in Berlin gleich mit einer Großveranstaltung ins Amt ein. Eine ideale Gelegenheit für den DLV, sich zu präsentieren?

Kessing: Ja, ich freue mich schon darauf. Das Leichtathletik-Publikum ist ein Garant für gute und faire Stimmung. Und Berlin ist eine Reise wert. Wir haben für die Außenveranstaltungen eine „Europäische Meile“ am Breitscheidplatz geplant: Dort, wo der Terroranschlag war, werden Start und Ziel der Straßenläufe und Siegerehrungen sein. Ein symbolträchtiges Zeichen.

