Medaillenregen für PG Mannheim

Aalen.Der traditionelle Ausflug der Paddler der PG Mannheim in die zum Modernen Fünfkampf gehörenden Wettbewerbe Biathle und Triathle hat sich gelohnt. Bei der DM in Aalen sicherten sich vier Altersklasse-Starter vier Silber- und zwei Bronzemedaillen sowie vier WM-Tickets. Das sind gute Aussichten für die Wettkämpfe im Oktober in St. Petersburg/Florida.

Im aus Laufen und Schwimmen bestehenden Biathle gewann Gabi Merunka Silber, Bronze ging an ihre Vereinskollegin Hedwig Machinski. Bei den Herren qualifizierten sich zudem Christoph Machinski (4.) und Enno Schönung (7.) für die WM.

Bei den Biathle-Mixed-Staffeln gab es Silber für Schönung/Sandra Morawitz (AK 40+) und Machinski/Machinski (50+). Im Triathle (Schießen, Schwimmen, Laufen) holten Schönung/Merunka Silber vor der Familie Machinski. sd

