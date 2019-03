Mehr als nur Standard

Mannheim.Die SpVgg Wallstadt hat das Kreisliga-Verfolgerduell gegen den MFC 08 Lindenhof mit 2:0 (0:0) für sich entschieden und bleibt in der Tabelle weiter in Lauerstellung im Kampf um den Relegationsplatz. Auf diesem steht weiter die TSG Lützelsachsen, die den Vorsprung von vier Zählern auf Wallstadt halten konnte. An der Spitze thront weiter Srbija Mannheim nach dem klaren 4:0-Sieg über Weinheim II. Wallstadts Gegner Lindenhof verharrt nach der zweiten Rückrunden-Niederlage auf dem siebten Rang und büßte wertvollen Boden ein.

Beide Abwehrreihen dominierten im ersten Abschnitt im Duell der beiden Mannheimer Kreisligisten, so dass nur wenige Torraumszenen zustande kamen. Markus Köhler vergab die frühe Führung für Wallstadt (10.), auf der Gegenseite scheiterte Gianfranco Scopelliti an Keeper Andy Gänsmantel (19.). Nach der Pause verstärkte die SpVgg Wallstadt den Druck und näherte sich dem gegnerischen Kasten häufiger an, aber immer wieder blieb die SpVgg an der MFC-Abwehr hängen. So waren es zwei Situationen nach ruhenden Bällen, die das Spiel entschieden. „Wenn aus dem Spiel heraus nichts läuft, haben wir ja auch noch unsere Standards. Leon Pohl ist beidfüßig und bringt die Bälle immer mit viel Schnitt und Zug vor den Kasten“, lobte Torschütze Köhler seinen Mannschaftskameraden.

Beim 1:0 nach einer Ecke Pohls musste er sträflich frei nur den Kopf hinhalten und brachte seine Farben in Führung (58.). Auch beim 2:0 war Pohl der Vorbereiter, seinen Freistoß verwertete der eingewechselte Dino Smajkovic und sorgte für die Entscheidung (88.).

„In der zweiten Halbzeit haben wir zu wenig gemacht und kaum etwas Zwingendes nach vorne gebracht, nachdem es in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel war“, haderte der bei beiden Treffern chancenlose MFC-Keeper Timo Jehle nach dem Abpfiff. Michael Wagner, der Coach der SpVgg, verstärkte nach dem Seitenwechsel auch mit der Einwechslung von Smajlovic die Offensive und wurde so für seinen Mut belohnt. „Es war lange ein zähes Spiel und am Ende mit einer Willensleistung ein Arbeitssieg. Spielerisch war das noch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben“, räumte er ein. Eine mögliche Erklärung lieferte Wallstadts Angreifer Köhler. „Wir haben in der Vorbereitung nie auf dem Rasen gespielt. Da muss man sich erst einmal wieder daran gewöhnen“, ist er sich sicher, dass sich sein Team noch steigern wird. SpVgg-Coach Wagner versicherte, dass Wallstadt noch in den Aufstiegskampf eingreifen will: „Wir haken die Saison bei vier Punkten Rückstand natürlich noch lange nicht ab.“

Noch nicht völlig aus dem Rennen ist mit drei Punkten weniger auf dem Konto auch Lindenhof. „Von den Ergebnissen her haben wir den Rückrundenstart natürlich verpatzt, aber spielerisch war das nicht so“, meinte MFC-Co-Trainer Sascha Graßmann, der vor allem der unglücklichen 0:1-Niederlage in der Vorwoche bei Enosis Mannheim immer noch ein wenig nachtrauerte. „Da waren wir klar überlegen und haben unverdient verloren“, erinnerte er sich nur ungern zurück. Auch in Wallstadt sah er gute Ansätze seiner Elf. „Je länger die erste Halbzeit dauerte, desto mehr haben wir uns der Führung angenähert. Dann geraten wir nach der Pause durch eine Standardsituation in Rückstand und haben uns in der Folge fast keine Torchancen mehr herausspielen können“, musste er einräumen.

Wallstadts starke Viererkette – mit nur 20 Gegentoren stellt die SpVgg mit Abstand die stärkste Abwehr – ließ im zweiten Abschnitt rein gar nichts mehr anbrennen, was auch Torschütze Köhler positiv anmerkte. „Das sind ganz erfahrene und abgeklärte Spieler, die hinten für Ruhe sorgen“, hebt er hervor.

Was gegen Lindenhof dann doch noch auf das Tor kam, wurde eine sichere Beute des SpVgg-Keepers. Mit Andy Gänsmantel, der auch schon in Gartenstadt, bei der SGK Heidelberg oder bei Arminia Ludwigshafen höherklassig spielte, haben die Wallstädter in der Winterpause einen Schlussmann verpflichtet, den auch andere Teams als Lindenhof nur schwer bezwingen dürften.

