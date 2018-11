Mehr Würze an der Spitze

Mannheim.Nachdem am letzten Wochenende Tabellenführer RKG Reilingen/Hockenheim seine erste Niederlage hinnehmen musste und auch Verfolger KSV Schriesheim überraschend strauchelte, ist die Spitze in der Regionalliga etwas enger zusammengerückt. Ein Umstand, der zusätzliche Würze in das anstehende Derby zwischen dem SRC Viernheim und dem KSV Schriesheim (Sa., 20 Uhr) bringt. Zwar ging der Vorkampf mit 21:9 klar an die Bergsträßer, was aber für den Rückkampf grundsätzlich keine Bedeutung haben muss. Das Team von Tony Seifert und Sascha Niebler wird vor großer heimischer Kulisse gewiß wieder leidenschaftlich um jeden Punkt fighten.

Eine machbare Aufgabe erwartet die RKG Reilingen/Hockenheim, deren Vorsprung als Tabellenführer auf jetzt noch drei Punkte gegenüber Schorndorf zusammengeschmolzen ist, bei Schlusslicht WKG Weitenau-Wieslet. Die Laier-Staffel war bereits im Vorkampf klar überlegen.

In der Oberliga geht es hinter dem übermächtigen ASV Ladenburg wohl nur noch um die Plätze. Hier trifft im Duell der Verfolger die zweitplatzierte Eiche Sandhofen auswärts auf den Dritten, die KG Laudenbach/Sulzbach. Nach dem knappen 14:13 aus der Vorrunde wird es wohl auch im Rückkampf wieder spannend.

Der KSV Malsch trifft zuhause auf Spitzenreiter ASV Ladenburg und wird dort wohl ebenso chancenlos sein, wie der KSV Hemsbach, der die fünftplatzierte SVG Nieder-Liebersbach empfängt. Der KSV Ispringen hat mit dem KSV Ketsch eine Mannschaft zu Gast, die sich in den letzten Wochen beständig nach oben gearbeitet hat, aber bei den Pforzheimer Vorstädtern wohl ohne Siegchance ist. (Alle Kämpfe Sa., 20 Uhr) TP

