Meister gesucht

Mannheim.Wer wird Deutscher Meister? Wer schafft den Sprung in die Bundesliga? Diese Fragen werden heute ab 12 Uhr auf dem Gelände des Mannheimer HC am Feudenheimer Neckarplatt beantwortet. Die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft der Hockey-Damen bietet dort am Samstag und Sonntag Feldhockey der Extraklasse.

Mit dem Titelverteidiger UHC Hamburg tritt die zweitbeste Damen-Mannschaft Europas in

...

Sie sehen 23% der insgesamt 1724 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.06.2010