Meister Spartak verzichtet auf Aufstieg

Mannheim.Der neue Meister der badischen Futsal-Liga kommt aus der Quadratestadt. Mit dem 2:1-Sieg am letzten Spieltag gegen den ASC Neuenheim sicherte sich Spartak Mannheim bereits im zweiten Jahr nach seiner Wiedereingliederung in den Spielbetrieb den Titel.

„Die Meisterschaft war das vor der Saison ausgesprochene Ziel“, erklärt Trainer Denis Peschke, verdeutlicht aber im gleichen Atemzug, dass der Weg zum Titel keineswegs ein Selbstläufer war. „Aufgrund der schweren Bedingungen in der Liga mit den Doppelspieltagen und der Tatsache, dass wir seit vergangenen Dezember wegen Renovierungsarbeiten der Halle nicht trainieren konnten, war die Meisterschaft alles andere als einfach.“

Dennoch bedeutete Platz eins den ersten Meistertitel für Spartak Mannheim seit Vereinsgründung. Sichergestellt wurde dieser Erfolg erst am letzten Spieltag durch einen 2:1-Sieg nach einem Krimi gegen den direkten Verfolger ASC Neuenheim. Bruno Peschke hatte nach einem feinen Doppelpass mit Zarko Miodrag für die Spartak-Führung gesorgt, kurz vor der Pause glichen die Heidelberger durch einen abgefälschten Schuss aus. Eine Minute vor der Schlusssirene hatte es noch 1:1 gestanden, was Neuenheim zum Meister gekürt hätte. Die Mannheimer hatten bereits auf einen „fliegenden“ Torhüter umgestellt und durften noch einmal zum Eckball antreten. Über zwei Stationen gelangte der Ball dann zu Denis Peschke, der den besser postierten Marko Bilanovic fand und dieser jagte den Ball ins linke untere Eck zum 2:1-Siegtreffer. Es war der krönende Schlusspunkt einer Saison, in der vieles für die Spartak-Futsaler gesprochen hatte.

„Grundlage für den Erfolg war, dass wir an jedem Spieltag genügend Spieler zur Verfügung hatten, um eine konkurrenzfähige Mannschaft zu stellen“, lobt Peschke. Elf Siege und eine Niederlage – 3:9 im Hinspiel gegen den späteren Vizemeister ASC Neuenheim – standen am Ende zu Buche. Dennoch verzichtet Spartak Mannheim auf den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. „Eine Teilnahme an der Regionalliga Süd ist für uns zum jetzigen Zeitpunkt finanziell und vom zeitlichen Aspekt nicht darstellbar“, begründet Peschke, dass der Amateurklub fast wöchentliche Fahrten in den Raum Regensburg und München derzeit nicht realisieren kann.

Längere Zwangspause

Aktuell sei man noch auf der Suche nach Sponsoren und strebt eine Steigerung des Bekanntheitsgrades an, um mittelfristig eine Teilnahme an der Regionalliga doch noch möglich zu machen. Der Heimspieltag Anfang Februar fand fast unter Ausschluss von Zuschauern statt. Bis Mitte des Jahres ist Spartak Mannheim aber erst einmal zu einer längeren Zwangspause verdonnert, da die Trainingsstätte, die Halle der Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim, wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist. Danach will der Club die Grundlagen für einen neuen Anlauf mit dem Projekt „Titelverteidigung“ schaffen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020