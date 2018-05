Meister sucht seine Form

Anzeige

München.Michael McCann hatte sein Team vor der Heimstärke des Nürnberger HTC und des Münchner SC ausdrücklich gewarnt. Dennoch verbuchte der Mannhei-mer HC in der Feldhockey-Bundesliga im Kampf um den DM-Endrundeneinzug nur einen Teilerfolg, der allerdings zum Einzug ins Final Four reichte. So unterlagen die Blau-Weiß-Roten am Samstag trotz 2:0-Führung beim Nürnberger HTC mit 2:3 (2:2).

„Die Nürnberger haben die drei Punkte verdient, weil sie konsequenter waren und das Spiel besser kontrollieren konnten. Wir, ein Team, das ins Final Four will, haben zu wenig gezeigt gegen eine Mannschaft, die in der Liga bleiben will“, kritisierte McCann den Auftritt des Meisters.

Auch gestern hatte der MHC große Anlaufprobleme. Beim Schlusslicht Münchner SC fand sich der Favorit nach Strafeckentoren von Fabian Humpfer (14.) und Felix Hutterer (20.) zur Pause mit 0:2 in Rückstand. Nach Wiederbeginn glichen Gonzalo Peillat (40.) und Guido Barreiros (48.) zunächst aus, ehe Felix Schües mit dem 3:2 (58.) doch noch den 3:2 (0:2)-Auswärtssieg sicherstellte.