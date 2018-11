Meister zu stark für die Mad Dogs

Mannheim.In der Fraueneishockey-Bundesliga haben sich die Mad Dogs Mannheim dem Tabellenführer und Titelverteidiger Memmingen Indians zweimal geschlagen geben müssen. Am Samstag war Mannheim nur mit einem kleinen Aufgebot ins Allgäu gereist und unterlag mit 2:8 (0:5, 1:1, 1:2). Theresa Knutson und Lisa Campeau trafen für die Mad Dogs. Die Sonntagspartie fand in Mannheim statt und ging mit 2:5 (1:3, 0:0, 1:2) knapper verloren. Lucia Schmitz markierte in Überzahl den Anschlusstreffer zum 1:2, Knutson verkürzte im Schlussdrittel bei doppelter Überzahl auf 2:3. Danach netzte aber der Meister noch zweimal ein. and

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018