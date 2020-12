Meisterheld bleibt in Erinnerung

Mannheim.Er war Leistungsträger in einer der erfolgreichsten Mannschaften der Stadt Mannheim. Rudolf de la Vigne (Bild), der den VfR Mannheim mit seinen Toren und seiner feinen Spielweise zur Deutschen Meisterschaft 1949 geführt hat, wäre am Mittwoch 100 Jahre alt geworden. Bevor der Sudetendeutsche allerdings den größten sportlichen Erfolg der Fußballstadt Mannheim einfahren konnte, hatte er bereits eine Odyssee hinter sich und mehrere Jahre in kanadischer Kriegsgefangenschaft verbracht.

Nach seiner Rückkehr schloss er sich dem VfR Mannheim an, wo er auf einige seiner früheren Mitgefangenen traf, die daraufhin den Namen „die Kanadier“ erhielten. Sein erstes Spiel für die Rasenspieler absolvierte er am 1. Juni 1947 ausgerechnet im Lokalderby gegen den SV Waldhof, das mit 0:3 verloren ging. Die Verpflichtung de la Vignes, bis dahin ein völlig unbeschriebenes Blatt, wurde im „Mannheimer Morgen“ mit diesen Worten angekündigt: „In den Reihen der Rasenspieler stand erstmals de la Vigne (zu deutsch: Der Weinstock, der sich ja bekanntlich als Kraftspender großer Beliebtheit erfreut). Hätte dessen Spiel die Schönheit seines Namens, würde dieser Stürmer zweifellos eine Verstärkung bedeuten.“

Über 400 Spiele für den VfR

Nach seinem ersten Treffer beim 3:1 gegen den VfL Neckarau platzte bei dem Außenstürmer der Knoten. Bis 1959 absolvierte er über 400 Spiele für den VfR und erzielte über 120 Tore. Ebenso stellte er in mehreren Auswahlmannschaften sein außergewöhnliches Können unter Beweis. Einzigartig waren de la Vignes Schusskraft, sein vorausschauendes Spiel und seine Dribbelstärke. Es waren zugleich die Faktoren, die den VfR 1949 zum Deutschen Meister machten. Die Fachzeitung „Fußball – Illustrierte Sportzeitschrift“ schrieb nach dem 3:2-Finalsieg gegen Dortmund: „De la Vigne, der großartige Linksaußen des VfR Mannheim. Er war nicht nur der beste und gefährlichste aller Stürmer, sondern auch die imponierendste und auffälligste Persönlichkeit auf dem ganzen Spielfeld überhaupt. Mit seinen prachtvollen Dribblings und Rochaden machte er die Borussia-Festung schließlich sturmreif.“

Trotz lukrativer Angebote vom FC Bayern München oder Racing Straßburg hielt der Wirbelwind dem VfR die Treue. „Bella“, wie er von Freunden liebevoll genannt wurde, verstarb Ende Januar 2004 im Alter von 83 Jahren. wy (Bild: MM)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.12.2020