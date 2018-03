Menzel für Otterstätter

Anzeige

Schriesheim.Eine ganz hohe Auswärtshürde steht heute Abend vor den Badenliga-Handballerinnen des TV Schriesheim: Als Tabellenachter fährt das Team von Trainer Marcus Otterstätter zum Meisterschaftskandidaten und aktuellen Zweiten TSG Wiesloch, der nach Minuspunkten gleichauf mit Primus Nußloch ist, aber ein Spiel weniger absolviert hat.

Im Hinspiel hatten die Bergsträßerinnen mit 22:27 das Nachsehen, bekamen vor allem das Duo Johanna Sauter und Alina Frick nicht in den Griff, das gemeinsam 18 Treffer markierte. Entsprechend gilt es für die Schriesheimer Defensive, hier ihr Hauptaugenmerk zu legen.

Unterdessen haben die Schriesheimerinnen auch einen Nachfolger für Marcus Otterstätter gefunden, der den TVS nach fünf Jahren verlässt und zukünftig die TG Osthofen in seiner pfälzischen Heimat trainieren wird. Mit Hans Menzel kommt ein erfahrener Übungsleiter – auch wieder aus der Pfalz – an die Bergstraße. Er war zuvor unter anderem in der Pfalzliga beim HSC Frankenthal tätig. Otterstätter machte zuletzt ein paar Abnutzungserscheinungen aus: „Wir hatten gemeinsam sehr schöne und erfahrungsreiche Jahre, aber jetzt ist Zeit für was Neues“, erklärt der erfahrene Übungsleiter.