MERC räumt kräftig ab

Dresden/Crimmitschau.Beim letzten Deutschland-Cup der Shorttrack-Saison stachen alle MERC-Trümpfe. Mit drei Siegen auf den Einzelstrecken über 1000 m, 500 m und nochmals 1000 m gewann Till Schäfer in der Leistungsgruppe 3 mit der bestmöglichen Punkzahl hochüberlegen auch die Gesamtwertung. Ebenfalls ganz oben auf dem Podest stand Ivan Radevic, der in der LG 1 die 500 m und 1000 m dominierte. Für den Gold-Coup in der Gesamtabrechnung reichte ihm auf den 1500 m Rang vier. Viermal lief Raphael Friederich in das A-Finale, die Plätze sechs (1500 m), zwei (500 m) und vier (1000 m) ergaben im Endeffekt Rang vier. Richard Simon-Jojart rundete als Sechster das gute Mannheimer Ergebnis in der LG 1 ab, das vom Staffelsieg (Radevic, Friederich, Simon-Jojart, McConnel) gekrönt wurde.

In der LG 3 unterstrich zudem Enni Wielsch mit dem Deutschen D-Junioren-Rekord die Top-Leistungen des MERC. Bei den Jüngsten in der LG 4 und 5 überzeugten die E-Junioren Tim Alter und Nadine Pawasserat als Dritte über 500 m bzw. 333 m, im Gesamtergebnis wurden sie jeweils Sechste.

Die Tochter von MERC-Cheftrainerin Gundi Pawasserat gewann zudem in Crimmitschau den aus Short- und Longtrack bestehenden Talente-Treff der DESG. Ilja Schön wurde bei den E-Junioren Zweiter, Tija Schäfer war bei den F-Junioren nicht zu schlagen. „Wir trainieren sowieso beide Disziplinen“, schätzt Pawasserat den Wettbewerb hoch ein. „Durch Shorttrack erlernt man besseres Kurvenlaufen, durch Longtrack den längeren und festeren Abdruck.“