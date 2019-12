Messlatte liegt hoch

Mannheim.Auf Naomi Heyn und Sonja Zimmermann müssen die Hockey-Damen des Mannheimer HC im weiteren Verlauf der Hallen-Saison verzichten, doch diese Entwicklung hat einen erfreulichen Hintergrund: Die beiden Nationalspielerinnen wurden von Bundestrainer Xavier Reckinger in den erweiterten 24-köpfigen Olympiakader für Tokio 2020 berufen. „Charlotte Gerstenhöfer wird dagegen in der Halle nochmal angreifen“, kann MHC-Damencoach Nicklas Benecke zumindest auf eine der drei Nationalspielerinnen zählen, die zuletzt beim Olympiavorbereitungslehrgang in Argentinien weilten.

Bereits am Freitag (20.30 Uhr) treten die MHC-Damen beim Rüsselsheimer RK an, bevor es dann am Sonntag (14 Uhr) zum Spitzenreiter Münchner SC geht. „Wir haben ein schweres Wochenende vor uns. Mit Rüsselsheim und München kommen zwei starke Teams mit Viertelfinalambitionen auf uns zu“, sagt Benecke, der daher froh ist, dass MHC-Kapitänin Julia Meffert wieder fit ist. „Paulina Niklaus fällt allerdings noch bis Weihnachten aus“, bedauert Coach Benecke.

TSVMH mit viel Respekt

Am Samstag (14 Uhr) müssen die Damen des TSV Mannheim Hockey beim Tabellenführer Münchner SC antreten. Am Sonntag (12 Uhr) geht es zu Schlusslicht Nürnberger HTC. „Wir haben großen Respekt vor beiden Gegnern. Der MSC hat einen sehr guten Start hingelegt und der NHTC hat sich bisher deutlich unter Wert verkauft“, erwartet TSVMH-Damentrainer Carsten-Felix Müller zwei knifflige Auswärtsaufgaben für die Schwarz-Weiß-Roten, bei denen alle Spielerinnen an Bord sind. and

