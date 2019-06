Metropolitans erstklassig

MANNHEIM.Das neue U-16-Team der erst vor kurzem in Leben gerufenen Jugendbasketballspielgemeinschaft von SG Mannheim und der BG Viernheim/Weinheim hat sich erfolgreich für die Jugendbundesliga (JBBL) qualifiziert. Die Rhein-Neckar Metropolitans setzte sich beim Turnier in Augsburg durch.

Bereits am Ende des ersten von zwei Spieltagen stand fest: In Mannheim wird es wieder JBBL-Basketball geben. Nach dem 77:50-Auftaktsieg gegen die Basketball-Akademie Augsburg gewannen die Metropolitans gegen den späteren Turnierzweiten SG Stuttgart/Esslingen/Kirchheim mit 55:51. Am zweiten Tag ließ das Team von Ali Kocak und Jan Heitmann nicht locker. Gegen die Young Heroes Bayreuth siegten die Mannheimer mit 73:50 und gegen Speyer mit 74:35.

„Wir haben einen tollen Kampfgeist bewiesen und vor allem in der Defensive hervorragend agiert“, freute sich Co-Trainer Heitmann. Mit einer Korbdifferenz von 279:186 Punkten stellten die Metropolitans sowohl den besten Angriff als auch die beste Verteidigung. bol

