MFC Lindenhof macht FK Srbija das Leben schwer

Anzeige

Turanspor – Hockenheim 1:1 (1:0)

In der ersten Hälfte dominierte der 1. FC Turanspor, hätte zur Pause 2:0 führen können und die Partie nach 90 Minuten auch gewinnen müssen, machte aber nichts aus seinen Chancen. Zwar kam der FV Hockenheim nach dem Wechsel besser ins Spiel, kreierte aber wenig klare Chancen. Der glückliche Ausgleich fiel durch einen Strafstoß.

Weinheim II – Phönix 3:0 (1:0)

Durch den zweiten Sieg in Folge festigte die TSG Weinheim ihren Platz im sicheren Mittelfeld. Die Platzherren agierten gegen den MFC Phönix aus einer stabilen Defensive heraus, doch das Spiel kam nur schleppend in Gang. Erst nach der Pause nahm es Fahrt auf und nun machte die TSG den Deckel drauf. Das Ergebnis hätte auch höher ausfallen können.

Ed.-Neck. – Wallstadt 1:3 (0:1)

Der Tabellenzweite SpVgg Wallstadt ging gegen Schlusslicht DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen erst nach einer halben Stunde in Führung. Nach dem Ausgleich (50.) machte die SpVgg innerhalb von drei Minuten den Sack zu (72., 75.).

Lützelsachs. – Reilingen 3:1 (1:0)

Die von Beginn an dominierende TSG Lützelsachsen hätte die Partie frühzeitig in trockene Tücher bringen können, traf aber nur einmal vor der Pause. Nach dem Wechsel fand der SC Reilingen besser in Spiel, kam aber nur zum Anschluss.

Neulußh. – SG Hemsbach 1:4 (1:3)

Von diesem Spiel erreichte uns nur das Ergebnis

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.03.2018