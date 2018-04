MFC mit breiter Brust

Anzeige

Mannheim.Aufatmen am Promenadenweg. Der MFC 08 Lindenhof hat sich im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga Luft verschafft. Nach drei Siegen in Folge steht der „08er“ nun fünf Zähler über dem Strich. Bemerkenswert: Der MFC behielt kühlen Kopf und fuhr alle Dreier gegen Abstiegskonkurrenten wie Neulußheim, Turanspor und Weinheim ein. Auch MFC-Coach Philipp Bimmler ist ein schwerer Ballast von den Schultern gefallen: „Die Situation ist entspannter, aber wir sind nach wie vor im Abstiegskampf. Es ist sehr eng im unteren Tabellendrittel, daher gibt es keinen Grund, sich auszuruhen.“

Abstiegsduell gegen Rheinau

Nach teilweise desolaten Vorstellungen nach der Winterpause, zeigte Lindenhof beim Heimsieg gegen Neulußheim (5:2) große fußballerische Qualität. Vor allem Topscorer Vittorio Cammilleri wurde wiederholt perfekt in Szene gesetzt und traf doppelt. Trainer Bimmler sieht mehrere Gründe für den deutlichen Formanstieg seiner Elf: „Siege erhöhen das Selbstvertrauen, das hat sich positiv auf unsere Körpersprache ausgewirkt. Außerdem konnten wir zum ersten Mal in dieser Saison mit der Startelf der Vorwoche auflaufen. Dadurch hatten wir mehr Konstanz.“ Nach einer taktischen Umstellung verteidigt die Bimmler-Elf zudem kompakter.

Die Lindenhöfer könnten mit einem Sieg ihren aktuellen Lauf vergolden. Beim SC Rot-Weiß Rheinau kommt es am Sonntag erneut zu einem Abstiegsduell, denn auch die Rot-Weißen befinden sich in akuter Gefahr. „Wir werden mit Rückenwind und breiter Brust antreten“, so Bimmler. „Aber das wird ein brutal schweres Spiel, denn auch Rheinau braucht die Punkte.“ bah