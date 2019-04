MFC Phönix hofft weiter

Mannheim.Ist der MFC Phönix in der Fußball-Kreisliga noch zu retten? Der Sportliche Leiter Konstantinos Cafaltzis kennt bei dieser Frage nur eine deutliche Antwort: „Auf jeden Fall“. Die Zuversicht des 41-Jährigen ist beachtlich, rutschte Phönix doch nach der Winterpause bis ans Tabellenende ab, konnte aus sieben Partien keinen Punkt erzielen, verlor alle Spiele. Zudem fehlen nun schon satte neun Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz – es wäre ein kleines Fußballwunder.

„Wir haben durch den Trainerwechsel in der Winterpause eigentlich eine gute Energie bekommen, auch die Mannschaft ist intakt. Allerdings fehlen uns verletzungsbedingt viele Leistungsträger, das konnten wir bisher nicht kompensieren“, erklärt Cafaltzis, der dennoch an den Klassenerhalt glaubt: „Wir spielen noch gegen Mannschaften, die in einer ähnlichen Situation sind wie wir, da müssen wir dann die Punkte holen. Irgendwann wird der Knoten bei uns platzen und dann starten wir die Aufholjagd.“ Tatsächlich hat der MFC mit Hockenheim, Weinheim, Gartenstadt und Ketsch noch vier Gegner vor der Brust, die ebenfalls um den Klassenerhalt bangen. „Die Situation für die Spieler ist auch nicht einfach. Wir haben viele Jungs im Team, die noch nie abgestiegen sind, die diese harten Entscheidungsspiele noch nicht so kennen. Wir sprechen aber viel mit den Spielern, ich glaube fest an das Team“, macht Cafaltzis Mut.

Sollte der Traditionsverein doch absteigen, wäre die neue Philosophie jäh gescheitert. Vor der Saison wurde eine neue Marschroute ausgegeben: mehr junge Spieler aus den eigenen Reihen, mehr Identifikation der Mannschaft mit dem Club. Einige Akteure mit MFC-DNA wurden zurückgeholt, das Team neu aufgestellt. „Wir werden an diesem Konzept festhalten und haben unsere Planungen auch schon für einen möglichen Abstieg vorbereitet. Die Mannschaft soll mit vielen jungen A-Jugendspielern aus dem Verein bestückt werden“, sagt Cafaltzis. wy

