MFC sucht Sema-Nachfolger

Mannheim.Trainerwechsel beim MFC 08 Lindenhof. Laut Informationen dieser Zeitung hat sich der Kreisligist zur Winterpause von Coach Olsi Sema (Bild) getrennt. Der gebürtige Albaner stand erst seit dem Sommer an der Seitenlinie des MFC und hatte große Ziele. Von der Meisterschaft und neuem, schnellen Fußball war die Rede. Das Fazit ist jedoch ernüchternd: Lindenhof überwintert auf Rang zwölf, der Abstand zur Abstiegszone beträgt nur vier Zähler. Schon in der kommenden Woche will der Verein offenbar mit neuen Trainer-Kandidaten letzte Gespräche führen und schnellstmöglich einen neuen Coach am Promenadenweg präsentieren. bah (Bild: Nix)

