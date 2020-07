MHC angelt sich ein Duo

Mannheim.Der Mannheimer Hockeyclub (MHC) hat sich mit Fiona Felber und Erik Kleinlein die Dienste von zwei Talenten gesichert, die auch schon über internationale Erfahrung verfügen.

Die 19-jährige Fiona Felber (Bild) wechselt vom AHTC Wien ans Neckarplatt und spielte schon mit 15 Jahren erstmals in der Damennationalmannschaft Österreichs. Im Jahr 2019 wurde Fiona Felber mit dem AHTC Wien österreichischer Meister im Feldhockey. Die junge österreichische Nationalspielerin hat bereits 26 A-Länderspiele absolviert. Bei den Hallenhockey-Europameisterschaften in Minsk (Weißrussland) kam Felber dabei mit Österreich auf Platz sechs. Das deutsche Team belegte bei der Hallen-EM in der weißrussischen Hauptstadt Rang vier, dabei konnte sich MHC-Damencoach Nicklas Benecke als Co-Trainer der bundesdeutschen Auswahl aus der Nähe ein Bild von Felber machen. „Fiona ist eine junge, sehr talentierte Spielerin, die auch die nötige Einstellung zum Leistungssport mitbringt. Sie hat mich schon bei der Hallen-EM überzeugt und ihr Potenzial hier bei uns bestätigt. Sie kann langfristig eine sehr gute Verstärkung für uns werden“, lobt Benecke den Neuzugang aus Wien.

„Wechsel fühlt sich richtig an“

„Mein Wechsel nach Mannheim fühlt sich einfach richtig an. Vom ersten Kontakt über die Gespräche mit dem Club und meinen Besuch im Juni war alles absolut positiv. Die Mannschaft war super nett zu mir und ich möchte die Chance ergreifen mich auf diesem sehr guten Level neu zu beweisen“, sagt Felber.

Vom Zweitligisten HG Nürnberg wechselt Erik Kleinlein zu den Blau-Weiß-Roten, der 2018 mit den deutschen U-18-Junioren Bronze bei den U-18-Feldhockey-Europameisterschaften in Santander (Spanien) gewann. „Erik wird unser Mittelfeld absolut verstärken und wir freuen uns, ihn als Teil der MHC-Herren weiter aufzubauen“, freut sich Peter Maschke, der die MHC-Herren gemeinsam mit Andreu Enrich coacht.

Der Deutsche Feldhockey-Meister der Herren 2017 gab dieser Tage auch die Beendigung einer Zusammenarbeit bekannt. So wird Tobias Jordan aufgrund der getroffenen Sparmaßnahmen beim MHC (wir haben berichtet) dem MHC-Trainerstab nach zweieinhalb Jahren nicht mehr angehören. Jordan arbeitete in dieser Zeit als Jugend- und Torwarttrainer und war auch als Co-Trainer der Bundesliga-Damen und der Regionalliga-Herren des Feudenheimer HC tätig. (Bilder: red)

