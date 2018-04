Anzeige

Freud und Leid beim TSVMH

Die Mülheimer waren gestern beim TSV Mannheim Hockey zu Gast und siegten knapp mit 3:2 (3:0). In der ersten Halbzeit legten Timm Herzbruch (13./Strafecke), Lukas Windfeder (26. Strafecke) und Benedikt Fürk (30.) für die Gäste vor. Der ehemalige Mülheimer Julius Meyer (37./Strafecke) und Philip Schlageter (40./Strafecke) verkürzten für den TSVMH auf 2:3, mehr war den Hausherren aber nicht vergönnt.

Am Samstag hatte der TSVMH gegen Tabellenführer Rot-Weiss Köln noch ein 3:3 (1:0)-Unentschieden bejubelt, die Freude über das späte Strafeckentor von Julius Meyer zum 3:3-Ausgleich 1:25 Minuten vor Spielende war groß. „Es wäre vielleicht mehr für uns möglich gewesen, aber am Ende kannst du auch mit leeren Händen dastehen. Es freut mich, dass wir zweimal nach einem Rückstand zurückgekommen sind“, resümierte Coach Alexander Vörg.

Schon nach vier Minuten jubelten die Schwarz-Weiß-Roten, als ein Kölner Schlageters Schuss ins eigene Tor beförderte, aber der Treffer zählte wegen gefährlichen Spiels nicht. Paul Kaufmann war es schließlich, der die Hausherren mit 1:0 (10.) in Führung brachte. Nach der Pause erhöhten die Domstädter den Druck, und Christopher Rühr markierte das 1:1 (33./Strafecke). In der 39. Minute verwandelte Tom Grambusch einen Siebenmeter zum 2:1 für die Gäste, allerdings erst im zweiten Versuch; den ersten hatte Torwart Alexander Stadler gehalten, der wurde aber zurückgepfiffen. Julius Meyer (50./Strafecke) erzielte das 2:2 und egalisierte in der 59. Minute auch Tom Grambuschs Eckentreffer (52.).

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.04.2018

Zum Thema MHC bietet Spitzenreiter Köln die Stirn