MHC-Damen bangen um Heyn-Einsatz

Mannheim.Wie eng Freud und Leid im Sport beieinander liegen, hat Naomi Heyn am Dienstag zu spüren bekommen. Beim 2:0 (0:0)-Sieg der deutschen Nationalmannschaft erzielte die 21-Jährige vom Mannheimer HC beim FIH Pro League Spiel gegen Belgien in Düsseldorf das 1:0. „Naomi hat sich in diesem Spiel allerdings am Knie verletzt, ihr Einsatz in Hamburg ist fraglich“, bangt MHC-Coach Nicklas Benecke im Bundesliga-Spiel beim Harvestehuder THC (Sonntag, 14 Uhr) um den Einsatz der Nationalspielerin.

Vom MHC war auch Sonja Zimmermann am Dienstag gegen Belgien aktiv, am Mittwoch beim 3:1 (1:1) verordnete ihr Bundestrainer Xavier Reckinger eine Pause. „Martina Cavallero ist in ihre Heimat Argentinien zurückgekehrt und stößt – wenn überhaupt – frühestens im Februar 2021 wieder zu uns“, muss Benecke im Angriff definitiv auf die Stürmerin verzichten. Florencia Habif ist dagegen wieder fit. „Wir fahren nach Hamburg, um zu gewinnen, auch wenn mit dem HTHC ein sehr unangenehmer Gegner auf uns wartet“, betont Benecke. and

