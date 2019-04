MHC-Damen denken an Rang eins

Mannheim.Während die Damen des Mannheimer HC in der Feldhockey-Bundesliga die Teilnahme am Final Four um die deutsche Meisterschaft in Krefeld (18./19. Mai) sicher haben, bangt der TSV Mannheim Hockey um den Klassenerhalt.

„Uns ist es eigentlich egal, auf wen wir im Halbfinale treffen. Ein Ziel ist allerdings immer noch reizvoll, nämlich die Bundesliga-Hauptrunde als Erster abzuschließen und sich damit für die Euro Hockey League zu qualifizieren“, sagt MHC-Coach Nicklas Benecke. Nur ein Zähler trennt das Team vom Spitzenreiter UHC Hamburg. In den beiden Heimspielen gegen Rot-Weiss Köln (Samstag, 14.30 Uhr) und den drittplatzierten Düsseldorfer HC (Sonntag, 12 Uhr) will der MHC daher die Punkte am Neckarplatt behalten. So richtig aus dem Vollen kann das MHC-Trainerduo Nicklas Benecke und Philipp Stahr aber nicht schöpfen. Camille Nobis, Florencia Habif und Alicia Magaz fallen weiterhin verletzt aus, hinter den Einsätzen von Pia Oldhafer, Maxi Pohl, Paulina Niklaus und Charlotte Gerstenhöfer stehen Fragezeichen.

Fabig schwer am Knie verletzt

Eine Hiobsbotschaft ereilte die TSVMH-Damen vor den Auswärtsspielen beim Harvestehuder THC (Samstag, 12 Uhr) und beim UHC Hamburg (Sonntag, 12 Uhr). Kapitänin Tonja Fabig zog sich beim 2:1-Sieg über den Berliner HC eine Knieverletzung zu. „Sie wird ebenso wie Tara Duus und Vera Schultz nicht mehr in die Rückrunde eingreifen können. Weiterhin fehlen uns zwei Spielerinnen wegen einer Hochzeit, zudem sind Paula Heuser und Violetta Klein muskulär so angeschlagen, dass sie, wenn überhaupt, nur ein Spiel machen können“, sind die Sorgenfalten des Trainer Carsten-Felix Müller im Abstiegskampf nicht kleiner geworden.

„Wir müssen schauen, dass wir das Wochenende in Hamburg anständig über die Bühne bringen und dann über die zwei spielfreien Wochenenden unsere Kräfte neu sammeln“, sehnt Müller die Pause herbei. and

