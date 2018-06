MHC-Damen erleben große Enttäuschung

Mannheim.Für die Damen des Mannheimer Hockeyclubs hätte der Samstag ein schöner Tag werden sollen: Als Südmeister durften die Blau-Weiß-Roten im Viertelfinale um die Deutsche Hallenhockeymeisterschaft gegen den Nordzweiten Harvestehuder THC erstmals in der Runde der letzten Acht in eigener Halle antreten. Der Heimvorteil vor den 500 Zuschauern in der gut gefüllten Irma-Röchling-Halle zahlte sich aber

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2379 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.01.2015