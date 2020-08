MHC-Damen landen auf Platz drei

Worms.Beim Bundesligavorbereitungsturnier in Worms haben sich die Hockey-Damen des Mannheimer HC mit einem knappen 1:0-Sieg im kleinen Finale gegen Rot-Weiss Köln den dritten Platz gesichert. Zuvor hatten sie in der Vorrundengruppe eins nach einem 2:0-Erfolg über den Rüsselsheimer RK und einer 2:3-Niederlage gegen den Düsseldorfer HC Rang zwei belegt. Sieger der sonst üblicherweise im Frühjahr veranstalteten Hockey Days der TG Worms Hockey wurde der Club an der Alster aus Hamburg, der im Duell der Gruppensieger den Düsseldorfer HC im Endspiel mit 5:4 bezwang.

Am 5. September soll die angesichts der Corona-Pandemie zu einer Spielzeit zusammengefasste Saison 2019/2020/2021 in der Bundesliga der Damen weitergehen. and

