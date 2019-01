MHC-Damen machen den Anfang

Mannheim.Die Viertelfinalspiele um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft mit Mannheimer Beteiligung sind terminiert: Den Anfang machen die Damen des Mannheimer HC, die am Samstag (14 Uhr) als Südmeister den Ostzweiten Zehlendorfer Wespen empfangen. Auch die Herren des TSV Mannheim Hockey treten am Samstag (17.30 Uhr) unter dem Fernmeldeturm als Südmeister gegen den Ost-Vize an. Der Gegner heißt auch hier Zehlendorf. Auswärts müssen die Damen des TSV Mannheim Hockey am Samstag (13.30 Uhr) als Südzweiters beim Ostmeister Berliner HC an. Die Gewinner der Viertelfinalspiele sind beim Final Four am 26./27. Januar in Mülheim (Ruhr) dabei. and

