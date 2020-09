MHC-Damen retten mit Glück einen Punkt

Mannheim.Das Spitzenspiel der Feldhockey-Bundesliga der Damen zwischen dem Mannheimer HC und dem UHC Hamburg war keine Angelegenheit für schwache Nerven. Neun Sekunden vor Spielende gab es für den Gast noch einmal eine Strafecke, die Charlotte Gerstenhöfer ablaufen konnt. Da dabei aber der Fuß im Spiel war, hieß es zwei Sekunden vor der Schlusssirene nochmals Strafecke für die Norddeutschen. Erst als MHC-Torhüterin Lisa Schneider diese entschärft hatte, durfte sich der Spitzenreiter aus Mannheim beim 1:1 (0:1)-Unentschieden über einen Punkt freuen.

Gerade die Szene am Ende ärgerte UHC-Coach Claas Henkel. „Eigentlich hätten wir heute zweimal einen Siebenmeter bekommen müssen, den zweiten dabei kurz vor Schluss. Ich verstehe nicht, wie man da nur auf Strafecke entscheiden kann“, erklärte der Cheftrainer der Hamburger, dessen Bruder Jörn Henkel der Co-Trainer der MHC-Damen ist. „Wir waren das überlegene Team und hatten mehr Torchancen als in unseren letzten beiden Spielen zusammen. Da ärgere ich mich schon über zwei vergebene Punkte“, haderte der Gästecoach.

„Der Punktgewinn ist für uns schon glücklich. Jeweils zu Beginn des ersten und des dritten Spielviertels sahen wir eigentlich ganz gut aus. Da hat man gesehen, was mit etwas mehr Mut vielleicht möglich gewesen wäre. Man hat bei der Mannschaft schon gemerkt, dass unser 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den Rüsselsheimer RK Kraft gekostet hat, während der UHC am Samstag ja spielfrei war“, sprach Benecke den Kräfteverschleiß an. Weil die Gäste nur ein Spiel hatten, fielen sie durch das Remis von Tabellenplatz zwei auf die vierte Position zurück, allerdings eben mit noch einer Partie in der Hinterhand.

Nachdem Lisa Schneider mit einer Glanzparade gegen Yara Mandel den Rückstand noch verhindert hatte (16.), nutzten die Gäste ihre erste Strafecke: Charlotte Stapenhorst traf zum 0:1 (20.). „Lisa Schneider hat ein richtig gutes Spiel gemacht“, lobte Benecke die MHC-Torhüterin, die bei den folgenden sechs Ecken gemeinsam mit Herausläuferin Charlotte Gerstenhöfer der Turm in der Schlacht war.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang den Gastgeberinnen ein schnell vorgetragener Angriff über die rechte Seite, den Nadine Kanler zum 1:1 (34.) nutzte. Schon beim 2:0 gegen Rüsselsheim am Vortag hatte Kanler das 2:0 (47.) markiert, nachdem Charlotte Gerstenhöfer die 1:0-Führung (15./SE) besorgt hatte. and

