MHC-Damen schon im Viertelfinale

Rüsselsheim.Auch im zehnten Saisonspiel in der Feldhockey-Bundesliga haben die Damen des Mannheimer HC alle drei Punkte geholt. Am Freitagabend siegten die Blau-Weiß-Roten mit 3:1 (2:0) beim Rüsselsheimer RK. Durch den zehnten Saisonsieg haben sich die MHC-Damen bereits für das Viertelfinale um die Deutschen Meisterschaft qualifiziert, ist dem Vizemeister 2017 doch in der Staffel A schon jetzt ein Platz unter den ersten Vier nicht mehr zu nehmen. Stine Kurz brachte den MHC mit 1:0 (10./ Strafecke) in Führung und Martina Cavallero legte rasch zum 2:0 (12.) nach. In Hälfte zwei erhöhte Merle Knobloch auf 3:0 (51.). Pauline Heinz verkürzte für die Gastgeberinnen (55.). Am Sonntag (13 Uhr) treten die MHC-Damen beim UHC Hamburg an. and

