MHC-Damen tragen Bürde des Favoriten

Mannheim.Die Teilnahme am Final Four ist das große Ziel. Am Wochenende startet die Hallenhockey-Bundesliga der Damen in die neue Saison. Wenn am 26./27. Januar die Endrunde in der Halle des Olympiastützpunkts Rhein-Neckar in Heidelberg endet, will der MHC auf jeden Fall dabei sein.

Nach dem Viertelfinal-Aus gegen den Harvestehuder THC Hamburg letzte Saison wollen die Blau-Weiß-Roten diesmal mindestens einen Schritt weiter gehen – schließlich wurden sie 2016 in Lübeck deutscher Hallenhockeymeister und erreichten auch 2017 in Mülheim an der Ruhr das Final Four. Dort war allerdings im Halbfinale ebenfalls gegen den HTHC Endstation.

Gast im eigenen Haus

Der MHC startet das Unternehmen Heidelberg heute um 14.30 Uhr zwar in der heimischen Irma-Röchling-Halle, er geht aber nominell als Gast ins Duell gegen seinen eigenen Ableger Feudenheimer HC. Dabei wird wohl schon MHC-Neuzugang Naomi Heyn zum Einsatz kommen, die von Rot-Weiss Köln auch für die Feldrunde ans Neckarplatt gewechselt ist. „Naomi ist technisch top ausgebildet. Durch ihre Kreativität und Spielintelligenz ist sie genau die Offensivspielerin, die wir gesucht haben“, lobt Nicklas Benecke, der die MHC-Damen mit Philipp Stahr coacht. Für den FHC geht es als Bundesligaaufsteiger um den Klassenerhalt, wofür man vom MHC mit Julia Meffert und Pia Oldhafer zwei namhafte Anleihen erhielt, die heute dem Stammverein wehtun könnten.

„In der Liga wird der MHC vorneweg marschieren, dahinter wird es so eng zugehen wie lange nicht“, sagt Carsten-Felix Müller. Der Trainer der Damen des TSV Mannheim Hockey erwartet ein spannendes Rennen um die Plätze hinter dem MHC.

Heute (17 Uhr) empfängt der TSVMH den Münchner SC in der Primus Valor Arena unter dem Fernmeldeturm. Der MSC ist am Sonntag (12 Uhr) dann bei den FHC-Damen zu Gast. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018